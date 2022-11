Auto angefahren - und dann einkaufen gegangen

In der Nürnberger Straße sind in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, stadteinwärts mehrere Verkehrszeichen von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Zum einen wurde kurz nach dem Kreisverkehr das Verkehrszeichen „Gemeinsamer Geh- und Radweg“ beschädigt und im weiteren Straßenverlauf das Verkehrszeichen „Richtungspfeil - rechts vorbei“. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

In der Oskar-Mayer-Straße ist in der Zeit von Montag, 13 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr, ein geparkter weißer Opel Corsa am hinteren linken Kotflügel und an der Stoßstange beschädigt worden, so dass ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro entstand. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen.