Auto angefahren: Verursacher hinterlässt Zettel, ruft aber nicht die Polizei

Ein Auto wurde in Nördlingen angefahren. Dass der Verursacher einen Zettel hinterließ, reicht aber nicht.

Obwohl er einen Zettel hinterlassen hat, muss nun ein Unfallverursacher mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen. Am Dienstagmorgen touchierte der Fahrer eines Pkw in der Neubaugasse in Nördlingen beim Vorbeifahren den geparkten Pkw einer Frau, wie es im Polizeibericht heißt. Der Unfallverursacher hinterließ zwar am beschädigten Pkw einen Zettel mit seinem Namen und seiner Telefonnummer, informierte jedoch nicht die Polizei und hielt den Angaben nach auch die rechtlich vorgegebene Wartezeit am Unfallort nicht ein. (AZ)

