Auto gerät in Brand: Flammen schlagen aus der Lüftung

In Nördlingen brennt ein Auto. Eine 35-Jährige kann sich und ihre kleine Tochter in Sicherheit bringen. Ein Mitarbeiter unserer Redaktion greift zum Feuerlöscher.

Ein Auto ist am Donnerstag in Nördlingen in der Deininger Straße in Brand geraten. Am Steuer saß eine 35-Jährige. Sie nahm während der Fahrt Brandgeruch wahr und stieg sofort mit ihrer kleinen Tochter aus. Kurz darauf schlugen Flammen aus der Lüftung, ein Mitarbeiter der Rieser Nachrichten konnte sie aber mit einem Feuerlöscher ersticken.

Auto brennt: Freiwillige Feuerwehr Nördlingen rückt aus

Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen rückte mit acht Einsatzkräften aus. Sie klemmte laut Polizeibericht die Batterie des Fahrzeugs ab, damit der Brand sich nicht erneut entzünden konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. (AZ, tiba)