Auto in der Blumenstraße angefahren: Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang Unbekannter fährt ein Auto an und beschädigt einen Scheinwerfer. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Nördlingen.

In der Blumenstraße in Nördlingen ist in der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 17.30 Uhr, ein geparkter schwarzer BMW X6 angefahren worden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte nach Angaben der Polizei den vorderen linken Scheinwerfer des Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Danach flüchtete der Verkehrsteilnehmer, statt seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)