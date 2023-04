Auto in der Doppelmayerstraße in Nördlingen zerkratzt

Die linke Seite des Autos ist beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 3000 Euro und sucht nach den Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 9 und 10.45 Uhr ist am Donnerstag ein brauner Mazda in der Doppelmayrstraße in Nördlingen beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die komplette linke Fahrzeugseite und verursachte so einen Schaden von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)