Auto in der Herrengasse angefahren und geflüchtet

In Nördlingen fährt eine unbekannte Person ein Auto an und flüchtet.

Ein weißer Daimler ist in der Nördlinger Herrengasse angefahren worden. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete laut Polizei nach dem Vorfall. Offensichtlich beim Vorbeifahren wurde in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, der linke Außenspiegel des geparkten Autos beschädigt, der Sachschaden liegt bei rund 150 Euro. Zeugen können sich an die Polizei unter Telefon 09081/29560 wenden. (AZ)

