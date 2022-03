Auto in Nördlingen An der Reimlinger Mauer mit roter Farbe übergossen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Nördlingen ein Auto mit Farbe übergossen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße An der Reimlinger Mauer in Nördlingen einen geparkten Wagen mit roter Farbe übergossen. Die linke Fahrzeugseite wurde dadurch nicht unerheblich beschädigt.

Laut Polizei kam es in der Vergangenheit bereits häufiger an dieser Örtlichkeit zu Sachbeschädigungen. In den vergangenen Monaten kam es unter anderem zu beschädigten Hausfassaden durch Eierwürfe, auch wurde bereits ein weiterer Wagen mit Farbe übergossen. Die Polizei Nördlingen bittet unter der Telefonnummer 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

