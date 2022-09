Auto in Nördlingen angefahren: 1500 Euro Schaden

Ein Auto wurde in Nördlingen beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete aber.

Ein grauer Toyota ist am Donnerstag zwischen 5.50 Uhr und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz An den Langwiesen angefahren worden. Die unbekannte Person streifte nach Polizeiangaben vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz die vordere Stoßstange des geparkten Pkw und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete die Person. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

