Auto in Nördlingen angefahren

Ein Auto wurde in Nördlingen leicht beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Das Auto einer 34-Jährigen ist in Nördlingen beschädigt worden. Am Sonntag parkte die Frau ihren Pkw gegen 19 Uhr in der Goethestraße. Am Folgetag konnte sie laut Polizeibericht einen Schaden am linken Heck ihres Fahrzeuges feststellen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/ 29560. (AZ)