Auto in Nördlingen gestreift: Geschädigter soll sich bei der Polizei melden

Einen leichten Schaden hat am Dienstag ein 55-Jähriger Autofahrer verursacht, als er gegen 17 Uhr mit seinem Pkw einen in der Nördlinger Raiffeisenstraße geparkten weißen BMW gestreift hat. Laut der Polizei Nördlingen soll der Unfallverursacher eine angemessene Zeit gewartet haben, bevor er den Vorfall bei ihr meldete. Bei seiner Meldung soll er allerdings das Kennzeichen des geparkten Pkw nicht mehr richtig gewusst haben. In der Zwischenzeit war der Fahrer des weißen BMW jedoch bereits davongefahren. Die Halterin oder der Halter des weißen BMW wird nun gebeten, sich zwecks der Schadensregulierung bei der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. (AZ)