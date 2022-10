Nördlingen

Auto in Nördlingen zerkratzt, zerdellt und Reifen zerstört

In Nördlingen wird am Wochenende ein Auto in der Riomer Straße beschädigt.

In der Riomer Straße in Nördlingen wird am Wochenende ein silberner Ford Fiesta beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, einen in der Riomer Straße in Nördlingen geparkten, silbernen Ford Fiesta beschädigt. Der Unbekannte zerkratzte laut Polizeibericht die linke Fahrzeugseite, schlug vermutlich mit einem Stein mehrere Dellen in das Auto. Gesamtschaden von rund 4000 Euro an Auto in Riomer Straße in Nördlingen Außerdem wurde an dem Ford ein Reifen zerstört. Insgesamt entstand so ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

