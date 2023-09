Auto mit Pflasterstein in Nördlingen beschädigt

Ein Auto ist an der Windschutzscheibe und der Motorhaube beschädigt worden – mit einem Pflasterstein. Der Schaden ist vierstellig.

Am vergangenen Wochenende ist ein Pkw, der in der Neubaugasse geparkt war, an der Windschutzscheibe und der Motorhaube mit einem Pflasterstein beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Zeugen können Hinweise an die Polizei unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)