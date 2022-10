Nördlingen

11:54 Uhr

Auto übersehen: 7000 Euro Schaden

Ein Unfall hat sich am frühen Sonntagmorgen in Nördlingen ereignet.

Am Sonntag ereignet sich in Nördlingen bereits in den frühen Morgenstunden ein Unfall. Verursacher ist ein 43-Jähriger.

Ein 43 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntag, gegen 4 Uhr, einen Unfall verursacht. Der Mann war in Nördlingen auf der Krankenhausstraße vom Sportpark her kommend in Richtung Augsburger Straße unterwegs. Die Kreuzung wollte er geradeaus überqueren, wobei er laut Polizeibericht eine von rechts kommende 48-jährigen Pkw-Fahrerin übersah und somit deren Vorfahrt missachtete. Aufgrund dessen kam zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 7000 Euro.

