Auto und Hausfassade mit Farbe beschmiert

Ein Haus und ein Auto wurden in Nördlingen mit bunter Farbe beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person hat innerhalb einiger Tage einmal eine Hausfassade und später einen Pkw An der Reimlinger Mauer mit Farbe beschmiert. Die Hausfassade beschmierte die Person laut Polizeibericht zwischen dem 10. und 15. Januar mit blauer Farbe.

In der Zeit zwischen dem 23. Januar, 22 Uhr, bis 24. Januar, 10.15 Uhr wurde ein silberner BMW mit gelber Farbe beschmiert. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1650 Euro. Die Polizei bittet in diesen Fällen um Hinweise zu den Tätern und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)