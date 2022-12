Auto und Kleintransporter in Nördlingen zerkratzt

In der Bürggasse und in der Augsburger Straße in Nördlingen werden in den vergangenen Tagen zwei Wagen angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben in Nördlingen zwischen Mittwoch und Donnerstag unabhängig voneinander zwei Wagen angefahren. Zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 10.45 Uhr, wurde in der Augsburger Straße ein im Hofraum eines Mehrfamilienhauses geparktes Auto beschädigt. Die Fahrerseite wurde an beiden Türen zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Gesamtschaden von 1500 Euro nach Kratzer und Unfallflucht in Nördlingen

Am Donnerstag zwischen 14 und 14.30 Uhr wurde in Nördlingen ein geparkter Wagen angefahren. Der beschädigte Kleintransporter eines 26-Jährigen stand nach Angaben der Polizei zu dieser Zeit in der Bürggasse am Fahrbahnrand. Der Unbekannte zerkratzte den Wagen am rechten Radkasten, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben