Auto wird angefahren: 1800 Euro Schaden

Ein Auto in Nördlingen wird beschädigt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Unfallflucht hat sich in der Wemdinger Straße in Nördlingen zwischen Donnerstag, 16. Februar, und Sonntag, 19. Februar, ereignet. Eine unbekannte Person fuhr einen geparkten weißen Fiat Ducato an und flüchtete nach Angaben der Beamten. Die Person streifte den linken Außenspiegel und linken Kotflügel, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu dem Unfall unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

