Auto wird im Nördlinger Reutheweg angefahren

Ein Auto in Nördlingen wird beschädigt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagnachmittag ist im Nördlinger Reutheweg ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug angefahren worden. Der Pkw wies Kratzspuren an der linken Seite der Heckstoßstange auf. Der Unfallverursacher befuhr nach Polizeiangaben den Reutheweg vermutlich in Richtung der Hofer Straße und touchierte hierbei den genannten Pkw.

Zeugen vom Vorfall werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Nördlingen weiterzuleiten. Sie können sich hierzu unter Telefon 09081/2956-0 an die Polizei Nördlingen wenden. (AZ)