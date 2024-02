Auto wird in der Schäufelinstraße in Nördlingen zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter hinterlässt an einem Auto in Nördlingen einen Schaden von rund 3000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Nördlingen ist am Montag in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 17 Uhr ein Auto beschädigt worden. Der graue Pkw Mercedes sei in der Schäufelinstraße geparkt gewesen, berichtet die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte demzufolge mit einem spitzen Gegenstand beide Seiten des Pkws, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)