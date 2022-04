Auto wird wohl mit Einkaufswagen beschädigt

In Nördlingen sind parkende Autos beschädigt worden. Insgesamt beträgt der Sachschaden rund 2000 Euro.

Zwei Autos sind in Nördlingen beschädigt worden. Am Montagabend parkte eine 36-jährige Frau ihren grauen VW-Golf auf dem Parkplatz vor dem Rofu-Kinderland in der Hofer Straße zwischen 18 Uhr und 18.17 Uhr. Während dieser Zeit rammte laut Polizeibericht eine unbekannte Person sehr wahrscheinlich mit einem Einkaufswagen die Beifahrertüre des Autos, sodass dort ein Schaden in Höhe von geschätzt 1000 Euro entstand.

Ein weiterer Fall ereignete sich am vergangenen Wochenende. Dort parkte ein 22-jähriger Mann in der Zeit zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 4.30 Uhr, seinen blauen Ford-Focus auf einem Parkplatz am Nähermemminger Weg, zwischen dem "Bädle" und den Schrebergärten.

In dieser Zeit wurde der geparkte Pkw von einem anderen Fahrzeug angefahren und am vorderen linken Kotflügel beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden beträgt etwa knapp 1000 Euro. In beiden Fällen werden Hinweise auf den Schadensverursacher an die Polizei Nördlingen unter Telefin 09081/29560 erbeten. (AZ)