Auto zerkratzt und Laterne in Nördlingen umgetreten

Die Polizei Nördlingen meldet zwei Sachbeschädigungen. Ein beiden Fällen werden die Täter gesucht

Ein blaues Auto ist am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in Nördlingen beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde die Fahrertür des VW Golf zwischen 13.45 und 17.15 Uhr am Berger Tor mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Sechs Jugendliche haben zudem am Dienstagabend auf dem Sportplatz in der Augsburger Straße eine Laterne umgetreten und danach wieder aufgestellt. Laut Polizeibericht beobachtete eine Anwohnerin die Tat gegen 21.30 Uhr. Als die Zeugin etwa eine Stunde später spazieren ging, lag die Laterne defekt in einem Gebüsch. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

