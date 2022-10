Autofahrer bemerkt gelockerte Radmuttern erst bei Fahrt

In den vergangenen beiden Wochen werden in Nördlingen an zwei Autos Radmuttern gelockert, bei einem geht das beinahe fatal aus. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Einer oder mehrere unbekannte Täter haben in Nördlingen seit Montag, 10. Oktober, an zwei verschiedenen Autos Radmuttern gelockert. Zwischen dem 10. und 12. Oktober wurden an einem schwarzen VW Polo, der in der Johannes-Kähn-Straße stand, die Radmuttern des linken Vorderrades gelockert. In diesem Fall entstand kein Sachschaden.

Fahrer eines Suzuki bemerkt die gelockerten Radmuttern erst bei der Fahrt

Bei einem in der Von-Linden-Straße geparkten, roten Suzuki wurden zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, ebenfalls die Radmuttern am vorderen linken Rad gelockert. Der Fahrer bemerkte das allerdings erst während der Fahrt. Zu diesem Zeitpunkt war das Rad nach Angaben der Polizei nur noch mit einer Radmutter befestigt und stand bereits schief. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 dringend um Hinweise. (AZ)

