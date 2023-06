Autofahrer beschädigt geparktes Auto in Nördlingen und flieht

Ein Passant beobachtet in Nördlingen, wie ein Autofahrer ein geparktes Auto streift. Der Fahrer bemerkt den Anstoß und flüchtet. Es bleibt ein hoher Schaden.

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Nördlingen beim Ausparken ein anderes Auto gestreift. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Passant, wie der Autofahrer das Auto Bei den Kornschrannen streifte, ausstieg und den Schaden beobachtete und daraufhin weiterfuhr, ohne die Polizei zu informieren. Der Passant notierte sich das Kennzeichen, sodass der Fahrer ermittelt werden konnte. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.