Autofahrer beschädigt in Nördlingen geparktes Auto und flüchtet

Ein Passant beobachtet in Nördlingen, wie ein Autofahrer ein geparktes Auto beschädigt und flieht. Dabei verursacht der Autofahrer einen hohen Schaden.

Ein Autofahrer hat am Montagmorgen in Nördlingen ein Auto angefahren und einen hohen Schaden verursacht. Die Polizei berichtet, dass der Fahrer zwischen 9.30 und 10 Uhr einen Schaden am hinteren linken Stoßfänger und an der Alufelge verursachte. Der Unfall fand am Nördlinger Rübenmarkt statt. Ein Passant beobachtete das Geschehen, bei dem ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand. Da sich beim Notieren des Kennzeichens ein Fehler einschlich, werden Zeugen, die ebenfalls den Unfall beobachteten, gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

