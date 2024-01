Autofahrer beschädigt Nördlinger Bahnübergang und greift Zeugen an

Als eine Bahnschranke in Nördlingen schließt, gibt ein Autofahrer Gas und verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach dem Unfall flieht der Mann zu Fuß.

Ein 42-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend in Nördlingen die Ampelanlage des Bahnübergangs beschädigt. Laut Polizeibericht befuhr der Autofahrer gegen 19.40 Uhr die Löpsinger Straße in Richtung Nürnberger Straße. Als die Ampel des Bahnübergangs auf Rot schaltete und die Schranke schloss, soll der 42-Jährige beschleunigt und die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben.

Er prallte gegen die Ampelanlage, die so stark beschädigt wurde, dass sie drohte, auf die Gleise zu fallen. Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall zu Fuß – Zeugen verständigten die Polizei und nahmen die Verfolgung auf. Dabei wurde ein Zeuge von dem 42-Jährigen angegriffen. Der Zeuge brachte den Autofahrer jedoch zu Boden und fixierte ihn, bis die Polizei eintraf.

Autofahrer leistet in Nördlingen Widerstand gegen Polizisten

Als die Beamten den Mann in den Streifenwagen brachten, leistete er massiven Widerstand. Der Autofahrer befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Um die Ursache hierfür zu klären, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der 42-Jährige musste im Krankenhaus versorgt werden. Die Bahngleise wurden für etwa zwei Stunden gesperrt – die Absicherung übernahmen Einsatzkräfte der Nördlinger Feuerwehr. (AZ)