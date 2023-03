Autofahrer bezahlt seine Tankrechnung nicht

Ein Autofahrer hat seine Rechnung an einer Tankstelle in Nördlingen nicht bezahlt. Eine Kamera filmte den Fahrer.

Eine zunächst unbekannte Person hat am Montag in den frühen Morgenstunden die Rechnung an einer Tankstelle nicht bezahlt. Wie die Polizei berichtet, tankte die Person Diesel an einer Tankstelle in Nördlingen und fuhr daraufhin weg. Es entstand eine Rechnung von 50 Euro. Die Polizei konnte über die Videoaufzeichnungen der Kennzeichen den Fahrer ermitteln. Dem Fahrer droht jetzt eine Strafanzeige. (AZ)

