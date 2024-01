Autofahrer erhält Anzeige nach Unfallflucht in Nördlingen

Zeugen beobachten in Nördlingen einen Unfall, bei dem sich der Verursacher nicht um den Schaden kümmert.

Ein 73-jähriger Autofahrer hat am Dienstag in Nördlingen ein Auto beschädigt. Nach Angaben der Polizei streifte der Senior gegen 16.50 Uhr auf dem Parkplatz in der Raiffeisenstraße ein geparktes Auto. Zwei Zeugen beobachteten, wie der Mann einen Schaden von etwa 500 Euro verursachte und daraufhin floh. Sie informierten sofort die Polizei. Dank der Zeugen konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Dieser erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)