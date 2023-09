Autofahrer fährt Fußgängerin in Nördlingen an

Die Frau wird am Hinterkopf verletzt und wird ins Nördlinger Stiftungskrankenhaus gebracht.

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Nördlingen eine Fußgängerin angefahren. Die 56-Jährige wurde leicht am Hinterkopf verletzt und vorsorglich ins Nördlinger Stiftungskrankenhaus gebracht.

Laut der Pressemitteilung der Polizei übersah der 41-Jährige die Frau beim rückwärts Ausparken, die Fußgängerin wollte gerade die Straße überqueren. Sie wurde vom Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. (AZ)