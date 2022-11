Nördlingen

10:04 Uhr

Autofahrer fährt im Nördlinger Kreisverkehr in ein anderes Auto

In Nördlingen stoßen am Montag zwei Autos in einem Kreisverkehr zusammen.

Beim Einfahren in einen Kreisverkehr in Nördlingen übersieht ein Autofahrer am Montag eine andere Fahrerin. Deren Auto prallt gegen ein Verkehrszeichen.

Ein 36-jähriger Autofahrer hat am Montag in Nördlingen einen Unfall verursacht. Gegen 17.45 Uhr fuhr der Mann von der Fritz-Hopf-Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er laut Polizeibericht eine 37-Jährige, die bereits den Kreisverkehr befuhr, und stieß gegen ihre hintere Beifahrertür. Das Auto der 37-Jährigen wurde dadurch so verschoben, dass es gegen ein Verkehrszeichen prallte. Es entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro, beide Beteiligten blieben unverletzt. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

