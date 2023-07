Autofahrer fährt in Nördlingen unter Drogeneinfluss

Die Polizei führt in Nördlingen eine Verkehrskontrolle durch: Bei einem Autofahrer stellen sie Anzeichen für Drogenkonsum fest. Er bekommt ein Fahrverbot.

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch haben Polizeibeamte in Nördlingen einen Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt. Laut Polizeibericht geriet der 23-Jährige gegen 13.40 Uhr in der Kerschensteiner Straße in die Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum fest. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, sodass die Weiterfahrt sofort unterbunden wurde. Dem jungen Mann droht ein Fahrverbot sowie eine Geldbuße. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.