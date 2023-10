Autofahrer fährt Radfahrerin in Nördlingen an und flüchtet

Als eine Radfahrerin verkehrsbedingt stehen bleibt, legt das Auto vor ihr den Rückwärtsgang ein und gibt Gas. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmittag in Nördlingen eine Radfahrerin angefahren. Wie die Polizei berichtet, fuhren beide Verkehrsteilnehmer gegen 11.55 Uhr auf der Reimlinger Straße stadteinwärts und mussten verkehrsbedingt halten. Der Mann im weißen Auto setzte plötzlich zurück und touchierte dabei das Fahrrad, sodass es unter das Heck rutschte und herausgezogen werden musste.

Der Autofahrer kümmerte sich weder um die Radfahrerin, die unverletzt blieb, noch um den Schaden am Fahrrad. Er fuhr weiter in Richtung Innenstadt und hinterließ am Fahrrad einen Schaden von etwa 50 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

