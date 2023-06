Autofahrer flieht in Nördlingen vor Polizeikontrolle

Ein Autofahrer in Nördlingen gerät in eine Polizeikontrolle und flüchtet vor den Beamten. Als er gestoppt wird, verläuft ein Drogenschnelltest positiv.

Ein 41-jähriger Autofahrer sollte am Samstagvormittag in der Ulmer Straße in Nördlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Polizei berichtet, dass der Fahrer trotz angeschaltetem Anhaltesignal die Streife ignorierte und flüchtete. Der Mann konnte kurze Zeit später in Kleinerdlingen gestoppt werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde leichter Alkoholeinfluss festgestellt und ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)

