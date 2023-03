Autofahrer flieht nach Unfall mit Lkw in Nördlingen

In Nördlingen ist es beim Rangieren zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist am Dienstag ein Autofahrer nach einem Unfall davongefahren. Der Mann musste rückwärtsfahren, um den Gegenverkehr durchzulassen. Wie die Polizei berichtet, stieß der Pkw-Fahrer dabei in der Kuhgasse gegen einen von der Herrengasse in die Kuhgasse abbiegenden Lkw. Der Pkw streifte die rechte Fahrzeugseite des Lkws und verursachte einen Sachschaden von etwa 5000 Euro. Daraufhin fuhr er weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

