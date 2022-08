Autofahrer kollidiert mit Motorradfahrer

Beim Abbiegen in Nördlingen denkt ein 55-Jähriger, dass ein Biker geradeaus fährt und biegt ab. Dann kommt es zum Unfall.

Ein Unfall hat sich am Mittwochabend in Nördlingen ereignet. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer schätzte laut Polizeibericht die Verkehrssituation falsch ein, als er von der Herlinstraße in die Oskar-Mayer-Straße abbiegen wollte. Ein 43-jähriger Motorradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Oskar-Mayer-Straße und wollte nach links in die Herlinstraße abbiegen.

Bei dem Nördlinger Unfall entsteht ein Schaden von 2400 Euro

Der 55-Jährige ging davon aus, dass der Motorradfahrer geradeaus weiterfahren würde und fuhr an. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, der Motorradfahrer stürzte. Verletzt wurde bei dem Unfall keiner der Beteiligten, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2400 Euro. (AZ)

