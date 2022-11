Autofahrer kurz hinteinander in zwei Unfälle verwickelt

Ein 57-Jähriger hat am Dienstag einen wahren Unglücktag: Erst verursacht er einen Unfall, dann wird sein Auto angefahren.

In gleich zwei Unfälle ist ein 57 Jahre alter Autofahrer in Nördlingen am Dienstag verwickelt gewesen. Zunächst war er der Unfallverursacher, berichtete die Polizei: Der Mann erkannte gegen 18.30 Uhr in der Wemdinger Straße zu spät, dass der vor ihm fahrende Autofahrer abbremste, weil die Ampel auf Rot geschaltet hatte. Der 57-Jährige fuhr auf den Wagen auf, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Rechte Fahrbahn der Wemdinger Straße in Nördlingen blockiert

Durch den Unfall wurde die rechte Fahrbahnseite blockiert, so dass rechtsabbiegende Verkehrsteilnehmer um die beiden in den Unfall verwickelten Fahrzeuge herumfahren mussten. Als der 57-Jährige schließlich losfahren wollte, erkannte das wiederum eine 64-jährige Pkw-Fahrerin nicht rechtzeitig.

Die Autos kollidierten mit den vorderen Kotflügeln kollidierten und es entstand nochmals ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Bei beiden Unfällen wurde keiner der Beteiligten verletzt. (AZ)