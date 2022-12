Autofahrer mit 0,6 Promille in Nördlingen unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Freitag in Nördlingen stellt sich bei einem Autofahrer heraus, dass er zuvor Alkohol getrunken hat.

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Freitag um 0.20 Uhr in der Wemdinger Straße in Nördlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei wurde laut Polizei ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von 0,6 Promille. Den Fahrer erwartet damit ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat. (AZ)

