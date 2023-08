Autofahrer ohne Führerschein zweimal betrunken am Steuer erwischt

Der Polizei kontrolliert zweimal an einem Tag einen Mann, der betrunken Auto gefahren ist. Bei der zweiten Kontrolle war der Fahrer auf dem Weg, Alkoholika zu kaufen.

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in der Krankenhausstraße in Nördlingen in eine Verkehrskontrolle geraten. Laut Polizeibericht stellten die Beamten nicht nur Alkoholgeruch fest, sondern auch fest, dass der 26-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille: Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und der Fahrzeugschlüssel an die Familienangehörigen ausgehändigt.

Damit war es jedoch noch nicht getan: Gegen 19 Uhr begegneten die Beamten dem Mann erneut, als er an einer Tankstelle in Wallerstein alkoholische Getränke kaufen wollte. Dabei stand er immer noch unter dem Einfluss von Alkohol. Der Mann erhält nun mehrere Anzeigen. (AZ)

