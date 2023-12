Autofahrer räumen auf, nachdem ein Mann gegen ein Schild fährt

Bei einem Unfall beschädigt eine unbekannte Person nicht nur ein Verkehrsschild, sondern auch das eigene Auto. Dennoch flüchtet die Person.

Ein Unfall hat sich in der Nacht auf Freitag in der Wemdinger Straße in Nördlingen ereignet. Gegen 0.30 Uhr prallte ein unbekannter Fahrer kurz nach der Bahnunterführung gegen ein Verkehrszeichen auf Höhe der Einmündung zum Reutheweg, wie die Polizei mitteilt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich umgehend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch den Unfall fielen mehrere Teile auf die Fahrbahn, welche im Anschluss von anderen Verkehrsteilnehmern zur Seite geräumt seien.

Bei dem Unfallfahrzeug dürfte es sich um einen silberfarbenen Seat gehandelt haben, so die Polizei. Es entstand ein Fremdschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)