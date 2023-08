Nördlingen

Autofahrer tankt in Nördlingen und bezahlt nicht

Ein Mann tankt in Nördlingen und bezahlt seine Rechnung nicht.

An einer Tankstelle in Nördlinger tankt ein Autofahrer. An der Kasse bezahlt er nur seine Tabakwaren.

Ein 63-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend in Nördlingen seine Rechnung nicht bezahlt. Laut Polizei betankte der Mann seinen Wagen für einen Wert von 84 Euro, bezahlte aber an der Kasse nur seine Tabakwaren. Der Fahrer konnte ermittelt werden und erhält nun eine Strafanzeige. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

