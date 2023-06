Nördlingen

vor 52 Min.

Autofahrer wird bewusstlos und rammt mit Wagen eine Tankstelle

Als ein Mann in Nördlingen während der Fahrt bewusstlos wird, setzt sein Wagen die Fahrt fort. Sie endet an einer Tankstelle, der Fahrer verletzt sich leicht.

Artikel anhören Shape

Als ein Mann in Nördlingen während der Fahrt bewusstlos wird, setzt sein Wagen führerlos die Fahrt fort. Sie endet an einer Tankstelle am Münchener Ring.

Gegen 16 Uhr ist gestern ein 28-Jähriger mit seinem Auto auf dem Münchener Ring in Nördlingen gefahren. Laut Polizeibericht verlor er dann das Bewusstsein, weshalb sein Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Auto fährt in Nördlingen in Tankstelle: An einem anderen Wagen endet die Fahrt Der führerlos gewordene Pkw überfuhr erst einen Zaun und rollte danach über eine Böschung auf ein angrenzendes Tankstellengelände. Dort stieß das Fahrzeug gegen einen Wagen, der gerade betankt wurde. Der Kraftwagen mit dem bewusstlosen Fahrer drückte das andere Auto gegen die Tanksäule und kam hier schließlich zum Stehen. Zum Glück, so die Polizei Nördlingen, sei der Fahrer des betankten Fahrzeugs unverletzt geblieben. Der 28-Jährige hingegen verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde im Krankenhaus ärztlich versorgt. Der verursachte Sachschaden liegt bei ca. 17.000 Euro . (AZ)

Themen folgen