Autofahrerin touchiert jugendlichen Fahrradfahrer und flieht

Eine Autofahrerin übersieht in Nördlingen einen Jugendlichen auf dem Fahrrad: Es kommt zu einem Zusammenstoß. Der Junge verletzt sich, die Fahrerin fährt weiter.

Ein Jugendlicher ist am Donnerstag in Nördlingen von einer Autofahrerin angefahren worden, als er den Fußgängerüberweg überquerte. Laut Angaben der Polizei befuhr die Autofahrerin um 7.10 Uhr mit ihrem weißen Auto die Krankenhausstraße, um nach rechts in die Augsburger Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen 14-jährigen Radfahrer und touchierte diesen am Hinterrad.

Der Jugendliche stürzte daraufhin und kam im Grünstreifen zum Liegen. Die Autofahrerin fragte den Radfahrer lediglich aus dem Auto heraus, ob alles in Ordnung sei und fuhr dann, ohne sich zu vergewissern, dass kein Schaden entstanden ist, von der Unfallstelle weg. Der Junge stand nach dem Unfall zunächst unter Schock und erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Außerdem entstand an dem Fahrrad ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Laut Polizei beobachtete eine Jugendliche mit dunklen, langen Haaren und heller Kleidung den Unfall und half dem 14-Jährigen. Die Jugendliche und die Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten, sich dringend bei der Polizei Nördlingen unter der Telefon 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.