Autofahrerin übersieht Fahrradfahrerin bei Ausfahrt in Nördlingen

An einer Ausfahrt in Nördlingen übersieht eine Autofahrerin eine Fahrradfahrerin. Es kommt zu einem Zusammenstoß.

Eine 43-jährige Autofahrerin hat am Samstagvormittag eine Fahrradfahrerin übersehen: Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Die Polizei berichtet, dass die Autofahrerin an der Ausfahrt eines Baumarkts rechts in die Nürnberger Straße einfahren wollte. Dabei übersah sie die von rechts kommende Fahrradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Am Auto und am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. Die Autofahrerin wurde mündlich ermahnt. (AZ)

