Autofahrerin übersieht Radfahrer

Eine 54-Jährige übersieht beim Rechtsabbiegen laut Polizei einen Pedelecfahrer. Dieser wird im Nördlinger Krankenhaus behandelt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in Nördlingen ereignet. Eine 54-jährige Autofahrerin fuhr auf der Hofer Straße in Fahrtrichtung der Nürnberger Straße. Sie bog dann in der Hofer Straße nach rechts in ein Firmengrundstück ab und übersah hierbei nach Angaben der Polizei einen Pedelec-Fahrer, der zeitgleich auf dem Fuß- und Radweg in Richtung der Wemdinger Straße unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Verkehrsteilnehmern, hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde ambulant im Krankenhaus Nördlingen behandelt, am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.