Nördlingen

11:33 Uhr

Autokennzeichen in Nördlingen gestohlen: Polizei sucht nach Hinweisen

Einem blauen Pkw Opel Astra fehlt seit Dienstag um 11 Uhr vorne das Kennzeichen. Der Wagen war in der Pommernstraße in Nördlingen abgestellt.

Die Polizei sucht nach einer Person, die unerkannt an einem Auto in der Pommernstraße in Nördlingen das Kennzeichen entwendet hat.

An einem blauen Pkw Opel Astra, der in der Pommernstraße in Nördlingen geparkt war, hat eine bislang unbekannte Person das vordere Kennzeichen entwendet. Der Diebstahl soll laut Polizeiangaben im Zeitraum zwischen 23 Uhr am Sonntag und 11 Uhr am Dienstag stattgefunden haben. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zur Tat und nimmt sie unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

