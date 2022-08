Nördlingen

vor 33 Min.

Autos in Nördlingen angefahren und den Schaden nicht gemeldet

Am Brettermarkt und in der Straße "An den Langenwiesen" in Nördlingen wird ein Auto beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einer Unfallflucht am Brettermarkt in Nördlingen sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben des Polizeiberichts wurde ein dort abgestelltes Auto am Mittwoch in der Zeit zwischen 13.40 und 14.20 Uhr angefahren, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher fuhr gegen den hinteren rechten Kotflügel. Der hierbei entstandene Schaden beträgt rund 5000 Euro. Hinweise zum Unfall bzw. Unfallverursacher werden bei der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegengenommen. Ein ähnlicher Unfall hat sich in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr auf einem Kundenparkplatz „An den Langenwiesen“ zugetragen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Pkw und beschädigte diesen hinten links an der Stoßstange. Die Schadenshöhe wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Auch in diesem Fall wird nach Zeugen gesucht. (AZ)

Themen folgen