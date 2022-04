Autos in Nördlingen angefahren und geflüchtet

Die Polizei Nördlingen sucht nach Zeugen: Wer hat die Vorfälle im Stadtgebiet beobachtet?

Ein schwarzer Golf ist auf dem Parkplatz eines Hotels in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen angefahren worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag. Der Verursacher streifte den Pkw laut Polizeibericht hinten links und kümmerte sich nicht um die Regulierung des Schadens. Dieser wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.

Unbekannter verursacht 3000 Euro Schaden

Zur gleichen Zeit wurde im Stadtgebiet Nördlingen ein roter Opel Astra gestreift. Ein ebenfalls bislang Unbekannter beschädigte das Fahrzeug hinten links. Der Schaden am Seitenteil und am Kotflügel ist laut Polizeibericht nicht unerheblich und wird auf von rund 3000 Euro geschätzt. Der Fahrer hatte das Fahrzeug an verschiedenen Orten im Stadtgebiet geparkt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)