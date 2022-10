"Avanti, avanti": Zum Schluss singen die Zuschauer aus Leibeskräften mit

Plus Bei der schillernden Schlager-Show begeistert im Klösterle ein hinreißendes Ensemble. Zu dem gehört unter anderem Volksmusikstar Stefanie Hertel.

"Wenn eine Frau nach Italien kommt, ändert sich ihr ganzes Leben." Das ist natürlich nur eine angestaubte Plattitüde, aber dennoch war es ein zentraler Satz in der musikalischen Komödie "Avanti! Avanti!", die im Nördlinger Klösterle geboten wurde. Bei der bunten Revue mit einer Vielzahl von Schlagern der 60er-Jahre wurden die rund 300 Besucher vor allem von den leidenschaftlich spielenden und singenden Darstellern mitgerissen.