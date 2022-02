Nördlingen

18:00 Uhr

B25: Warum die aufgeschüttete Erde monatelang liegen bleiben muss

Luftbilder zeigen den Fortschritt der Baustelle an der B25 vor Nördlingen.

Plus Der erste Teilabschnitt der B25-Baustelle zwischen Nördlingen und Möttingen soll dieses Jahr fertig werden. Welche Arbeiten jetzt durchgeführt werden.

Von Bernd Schied

Sie sind die markantesten Punkte auf der Großbaustelle an der Bundesstraße 25 gleich hinter Nördlingen: Die beiden aufgeschütteten Dämme links und rechts der Fahrbahn, die wesentliche Bestandteile der Anbindung des Heuweges aus Richtung Reimlingen darstellen und deren Höhe erahnen lässt, welche Dimension die Straßenüberführung einmal haben wird. Im zeitigen Frühjahr ist dann auch die Lücke zwischen den beiden Aufschüttungen verschwunden, wenn eine rund sechs Meter hohe Betonbrücke über die Straße gebaut ist. Gegner des dreispurigen Ausbaus der überregionalen Verkehrsachse zwischen Nördlingen und Möttingen haben von Anfang an vor einer Verschandelung der Landschaft und einem enormen Flächenverbrauch durch das aus ihrer Sicht unnötige Projekt gewarnt. Sie dürften sich inzwischen in ihren Bedenken bestätigt sehen. Aber wie geht es jetzt weiter mit der Baustelle?

