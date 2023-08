B466: Baustelle zwischen Holheim und Kleinerdlingen bald abgeschlossen

Die Bundesstraße wird bereits in der kommenden Woche wieder für den Verkehr freigegeben. Aktuell ist der Abschnitt komplett gesperrt.

Die Bundesstraße 466 zwischen Holheim und Kleinerdlingen wird am kommenden Mittwoch, 6. September, wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit. Aktuell wird die Fahrbahn der Bundesstraße an dieser Stelle saniert, die Strecke ist komplett gesperrt.

Im Abschnitt zwischen der Brücke über die Straße am Lindle in Holheim und der Brücke über die Bürgermeister-Schön-Straße in Kleinerdlingen wurde auf einer Strecke von 2,2 Kilometern die Fahrbahn erneuert und der in die Jahre gekommene Asphalt ausgetauscht. Das Hauptziel dieser Bauarbeiten bestand laut des Staatlichen Bauamtes darin, sowohl die Sicherheit als auch die Fahrqualität zu verbessern und gleichzeitig die zukünftigen Unterhaltungskosten der Straße zu reduzieren. Die Lage und Breite der Bundesstraße blieben unverändert. (AZ)