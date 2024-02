Back to church: Was macht die Kirchen in Nördlingen aus?

Mit der Aktion "Back to Church" machen die christlichen Kirchen in Nördlingen auf sich aufmerksam. Doch was unterscheidet sie im Kern? Eine Übersicht.

Nördlingen stehen am 18. und 25. Februar zwei besondere Kirchensonntage bevor. Unter dem Motto "Back to Church", also zurück zur Kirche, sollen die Menschen wieder mit den Glaubensgemeinden vertraut gemacht werden. Es beteiligen sich die Katholische Pfarreiengemeinschaft St. Salvator, die Neuapostolische Kirche, das Gospelhaus und die Landeskirchliche Gemeinschaft. "Wir wollen Menschen daran erinnern, dass der Gottesdienst für sie etwas sein kann, wo sie für sich selbst Ermutigung, Zuspruch und Kraft finden können. Die Menschen können den Gottesdienst neu für sich entdecken, wenn sie Lust haben", sagt Dekan Gerhard Wolfermann in einem Interview mit unserer Redaktion.

Im Vorfeld der Aktion haben die Kirchen Protokolle erstellt, in denen ersichtlich wird, was sie ausmacht. Die Kirchenvertreter antworten auf Fragen wie: Wie versuchen Sie gerade junge Menschen unserer gegenwärtigen Gesellschaft zu erreichen? Wie sieht Ihr Gemeindeleben aus? Was ist Ihnen in der Rede von Gott besonders wichtig? Nachfolgend können Sie die Protokolle in einer Recherche unseres Mitarbeiters Matthias Link einsehen.

