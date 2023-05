Nördlingen/Kirchheim am Ries

Bäckerei Moll schließt alle Filialen: Diese Gründe nennt der Insolvenzverwalter

Plus Am Freitag erfahren die Beschäftigten des Unternehmens, dass es nach Pfingsten nicht mehr weitergeht. Sie haben bereits seit März keinen Lohn mehr bekommen.

Erst vor rund zehn Wochen habe die Bäckerei Moll noch neue Azubis eingestellt, berichtet der vorläufige Insolvenzverwalter Henning Necker. Angeworben wurden die 30 Lehrlinge in Nepal, Marokko oder Vietnam. Jetzt stehen diese Menschen erst einmal mit wenig Geld, wenigen Sprachkenntnissen und ohne Arbeit da: Die Bäckerei Moll stellt den Betrieb ein. Nach Pfingsten wird keine der 13 Filialen mehr öffnen, die Öfen in der Backstube in Kirchheim am Ries bleiben kalt. Rechtsanwalt Necker sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: "Ich habe keine andere Alternative."

Es muss ein bitteres Pfingsten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bäckerei sein. Am vergangenen Freitag hat Necker ihnen bei einer Betriebsversammlung mitgeteilt, dass die Bäckerei Moll keine Zukunft habe. Wie viele Menschen aktuell bei der GmbH & Co. KG beschäftigt sind, kann der vorläufige Insolvenzverwalter gar nicht genau sagen. Erst zu Beginn des Monats Mai hat er seine Arbeit aufgenommen, er wurde vom Amtsgericht Aalen dazu bestellt. 133 Namen stünden auf seiner Liste, sagt er, doch manche hätten schon selbst gekündigt. Bereits im März und April habe das Unternehmen die Löhne nicht bezahlen können, für den Monat März habe noch eine Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes organisiert werden können.

